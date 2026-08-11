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Россия осенью может провести товарищеский матч с финалистом ЧМ-2026
Вчера, 21:41
Сборные России и Аргентины могут встретиться в товарищеском матче осенью 2026 года.
Фото: РФС
Как сообщает
Odds.ru
, стороны уже обсуждают возможность проведения игры, однако окончательной договорённости пока нет. Точная дата встречи ещё не определена, а время и место её проведения будут зависеть от календаря международных матчей.
Аргентина дошла до финала чемпионата мира 2026 года, где уступила Испании со счётом 0:1 после дополнительного времени.
Российская национальная команда с 2022 года не участвует в официальных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА и проводит товарищеские встречи.
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Сборная России
Сборная Аргентины
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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