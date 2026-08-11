"ПСЖ" договорился о покупке конкурента Сафонова за 35 млн евро

"ПСЖ" договорился с "Пармой" о переходе японского голкипера Дзиона Судзуки. Парижский клуб заплатит за футболиста 35 млн евро.

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По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны согласовали условия трансфера. При этом Судзуки может не задержаться в составе парижан: после оформления сделки вратаря планируют на сезон отправить в аренду. Основным вариантом для продолжения карьеры японца называется "Ювентус".



Напомним, за "ПСЖ" выступает российский вратарь Матвей Сафонов, который перебрался в команду летом 2024 года.