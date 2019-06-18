Платини задержала полиция. Всё из-за Чемпионата мира в Катаре

Как сообщают французские СМИ, экс-президент УЕФА Мишель Платини находится в полиции. О коррупционном скандале, который зрел несколько лет, и участии в нём отстранённого от футбола бывшего главы европейского союзаЗадержание произошло в рамках расследования о выборе Катара местом проведения Чемпионата мира 2022 года. Французские журналисты писали, что сначала Платини вызвали для допроса, а после этого задержали.Вместе с бывшем президентов УЕФА задержали Софи Дион, экс-советника бывшего президента Франции Николя Саркози. Генерального секретаря администрации экс-президента Клода Геана только допросили.Коррупция. В 2010-м наша страна узнала, что станет хозяйкой Чемпионата мира в 2018 году. В тот же день определились и с местом проведения следующего розыгрыша – в 2022-м турнир должен принять Катар.Последнее решение было и остаётся спорным. Во-первых, Катар мусульманская страна, где не слишком разделяют ценности секулярной и раскрепощённой Европы (Южная Америка с ними же), откуда хлынет основная масса болельщиков. Из-за этого могут возникнуть дополнительные трудности (например, вопрос доступности алкоголя до конца так и не был урегулирован). Во-вторых, летом в Катаре играть в футбол практически невозможно, потому что жарко, – и мировое первенство решили начинать поздней осенью.Полицию интересуют встречи, которые Платини проводил с представителями Федерации футбола Катара за несколько дней до выбора хозяек ЧМ, а также приём, на котором присутствовали Николя Саркози, Мишель Платини, нынешний эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, а также тогдашний премьер-министр и министр иностранных дел страны Хамад бен Джасим.Осенью прошлого года Football Leaks писал о том, как было принято решения насчёт проведения Чемпионата мира в Катаре. По информации источника, тогдашний глава Франции Николя Саркози в 2010 году встречался с эмиром Катара Тамимом Аль Тани.Президент попросил эмира купить футбольный клуб «ПСЖ» и запустить спортивный канал во Франции («BeIN Sports»). В обмен Саркози пообещал, что поручит Мишелю Платини, занимавшему на тот момент пост главы УЕФА, помочь Катару победить на выборах.Примечательно, что год назад в социальных сетях бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер обвинял бывшего президента Франции Николя Саркози в давлении на Мишеля Платини. Как написал Блаттер, Саркози требовал продвинуть кандидатуру Катара.- Плохие новости. Катар обвиняется в клевете на других претендентов! Фактом является то, что Катар выиграл после политического давления бывшего президента Франции Николя Саркози на вице-президента ФИФА Мишеля Платини. Больше информации в 10-й главе моей книги «Моя правда», - написал Блаттер.Почва для скандала в европейском футболе готовилась уже давно. И он, если Платини подтвердит эту информацию, может выйти очень громким.Его вместе с Блаттером отстранили от футбола до 2023 года. Поводом для отстранения чиновников стали 2 миллиона швейцарских франков, которые Блаттер перевел Платини в феврале 2011 года.По версии бывших президентов УЕФА и ФИФА Платини просто получил заработанные деньги за 1998-2002 годы. Только вот никаких подтверждений этому не оказалось. Блаттер и Платини объясняли, что договорённость была устной, но следователям ФИФА этого не показалось достаточным.Так вышло, что перевод случился очень не вовремя - прямо перед президентскими выборами. Платини получил деньги, не стал баллотироваться и поддержал Блаттера.На возбуждение дела о коррупции, по мнению ФИФА, это не тянуло. Но обоих отстранили на восемь лет.Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал задержание Платини (который принял решение о ЧМ-18 в России) в достаточно предсказуемом ключе:- Я не могу это никак комментировать. Это вопрос тех органов, которые его взяли под стражу.Нам ничего не известно насчет этого. Тем более это не вопрос Кремля, - приводит слова Пескова «Р-Спорт».