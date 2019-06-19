"Фратрия" - о расставании с Глушаковым: верное, хоть и очень запоздалое решение

Сегодня ФК #Спартак объявил о расторжении контракта с Денисом Глушаковым.



«Фратрия» приветствует это верное, хоть и очень запоздалое решение руководства клуба. pic.twitter.com/IQ1L9SZDz2 — Фратрия (@fratria) June 19, 2019

Фанатское объединение болельщиков "Спартака" поддержало решение руководства клуба о расторжении контракта с капитаном команды Денисом Глушаковым."Сегодня ФК "Спартак" объявил о расторжении контракта с Денисом Глушаковым. "Фратрия" приветствует это верное, хоть и очень запоздалое решение руководства клуба.Отдельно мы хотим поблагодарить всех болельщиков "Спартака", кто поддерживал нас в нашей борьбе за #СпартакБезГлушакова и всяческими способами выражал свое отношение на трибуне! Голос каждого из вас был важным, и каждый из вас причастен к появлению сегодняшней приятной новости!Только вместе мы сможем и дальше делать "Спартак" лучше и бороться за свои идеалы! "Спартак" - навсегда!" — написано на сайте "Фратрии".