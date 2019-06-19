Агент Шюррле: нам были бы интересны варианты с продолжением карьеры в РПЛ

Агент полузащитника Андре Шюррле прокомментировал появившуюся сегодня информацию о переговорах о переходе футболиста в один из московских топ-клубов РПЛ.

"Пока у нас не было никаких личных контактов и переговоров с российским клубом касательно Шюррле. Однако российская Премьер-лига и ее топ-клубы нам интересны", - цитирует агента Sport24.ru.
Теги: Шюррле
Сегодня, 11:24
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