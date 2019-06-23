Футболисты "Спартака" Джикия, Зобнин и Игнатов вышли из отпуска

Вторая группа игроков "Спартака" прибыла на традиционное медицинское обследование перед новым сезоном, сообщает пресс-служба клуба.

Зелимхан Бакаев, Максим Глушенков, Георгий Джикия, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Александр Максименко и Наиль Умяров успешно прошли медосмотр, после чего отправились в Тарасовку, чтобы принять участие в тренировке под руководством Олега Кононова.

Для Джикии, Зобнина и Игнатова это занятие стало первым после выхода из отпуска, поэтому они работали по облегченной программе.

Здоровье остальных игроков красно-белых проверили 15 июня.

Теги: Джикия Зобнин Игнатов Спартак
Сегодня, 16:31
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