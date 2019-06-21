Василий Кикнадзе: динамика продаж абонементов на матчи "Локо" лучше, чем в прошлом году
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал, что темпы продаж абонементов на домашние матчи московского клуба выросли по сравнению с прошлым сезоном.
"Не комментирую недовольство ростом цен на абонементы и объясню, почему. Не понимаю, что значит „болельщики не очень довольны“. Динамика продаж абонементов не соответствует этому заявлению — она лучше, чем в прошлом году. А то, что есть в Сети, — нам нужно подумать и разъяснить формирование цен на абонементы, в ближайшее время мы это сделаем. Я не вижу проблемы. Есть ряд замечаний со стороны отдельных представителей наших болельщиков", - цитирует ТАСС Кикнадзе.
"Не комментирую недовольство ростом цен на абонементы и объясню, почему. Не понимаю, что значит „болельщики не очень довольны“. Динамика продаж абонементов не соответствует этому заявлению — она лучше, чем в прошлом году. А то, что есть в Сети, — нам нужно подумать и разъяснить формирование цен на абонементы, в ближайшее время мы это сделаем. Я не вижу проблемы. Есть ряд замечаний со стороны отдельных представителей наших болельщиков", - цитирует ТАСС Кикнадзе.