Игнашевич: тянуло ли на поле? Если честно, совсем не скучаю

Главный тренер московского "Торпедо" Сергей Игнашевич после первого матча в качестве наставника команды рассказал о победе над старейшим клубом в мире "Шеффилдом" и признался, что уже адаптировался в новой роли:- Мы справились с основной задачей – подарили болельщикам те эмоции, которые они хотели. Хотя уровень соперника и был гораздо ниже.Три защитника частный случай или так и будем играть в сезоне? Не скажу.- Мы не имели представления об уровне соперника, но сейчас обсуждали этот момент: для первого спарринга это была подходящая кандидатура. Мы девять дней всего тренировались, поменяли схему, дали ребятам очень много информации. Впереди выходной, а после него мы с ещё большим оптимизмом продолжим готовиться к чемпионату.- Только Савина если.Не тянуло ли меня на поле? Я уже год на тренерской работе, адаптировался. Если честно, совсем не скучаю. Я закончил в 39, уже наигрался.Сломал ли Савин игру сопернику? Мне не хочется обсуждать его действия, мы приятели, он же всё-таки не профессиональный футболист. Мы с ним разговаривали до матча, он тренируется два раза в год. Как-то несерьёзно говорить.Если можете затронуть профессиональные темы, давайте к ним перейдём, они просто интереснее пойдут.- Нервозность была первые минут 15. Мышцы окислились, поле мягкое. Во втором тайме было уже полегче. Это первый матч, новые требования, болельщики, много новичков... Лебеденко и Рязанцев были самыми спокойными сегодня. Мы их взяли, чтобы на них опираться.- Мы повысили интенсивность тренировочного процесса. Плюс нагрузки. Мы добавили упражнения, которые ребята не делали никогда. Разные нюансы, с которыми ребята впервые столкнулись.- Очень хорошие. Провести товарищеский матч с ним? У нас уже план сформирован, - приводит слова Игнашевича корреспондентАлексей Волошинов.