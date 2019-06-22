Игнашевич: тянуло ли на поле? Если честно, совсем не скучаю

Главный тренер московского "Торпедо" Сергей Игнашевич после первого матча в качестве наставника команды рассказал о победе над старейшим клубом в мире "Шеффилдом" и признался, что уже адаптировался в новой роли:


- Мы справились с основной задачей – подарили болельщикам те эмоции, которые они хотели. Хотя уровень соперника и был гораздо ниже.

Три защитника частный случай или так и будем играть в сезоне? Не скажу.

- Как оцениваете свою первую игру в качестве главного тренера?

- Мы не имели представления об уровне соперника, но сейчас обсуждали этот момент: для первого спарринга это была подходящая кандидатура. Мы девять дней всего тренировались, поменяли схему, дали ребятам очень много информации. Впереди выходной, а после него мы с ещё большим оптимизмом продолжим готовиться к чемпионату.

- Рассматриваете подписание какого-нибудь игрока «Шеффилда»?

- Только Савина если.

Не тянуло ли меня на поле? Я уже год на тренерской работе, адаптировался. Если честно, совсем не скучаю. Я закончил в 39, уже наигрался.

Сломал ли Савин игру сопернику? Мне не хочется обсуждать его действия, мы приятели, он же всё-таки не профессиональный футболист. Мы с ним разговаривали до матча, он тренируется два раза в год. Как-то несерьёзно говорить.

Если можете затронуть профессиональные темы, давайте к ним перейдём, они просто интереснее пойдут.

- Как вам игра Лебеденко и Рязанцева?

- Нервозность была первые минут 15. Мышцы окислились, поле мягкое. Во втором тайме было уже полегче. Это первый матч, новые требования, болельщики, много новичков... Лебеденко и Рязанцев были самыми спокойными сегодня. Мы их взяли, чтобы на них опираться.

- Вы говорите о новых требованиях. Какие именно?

- Мы повысили интенсивность тренировочного процесса. Плюс нагрузки. Мы добавили упражнения, которые ребята не делали никогда. Разные нюансы, с которыми ребята впервые столкнулись.

- 20 лет назад вы начинали карьеру в старейшем футбольном клубе «Знамя Труда». Какие впечатления остались?

- Очень хорошие. Провести товарищеский матч с ним? У нас уже план сформирован, - приводит слова Игнашевича корреспондент Rusfootball.info Алексей Волошинов.

Фото: официальный сайт "Торпедо"
Теги: Игнашевич Торпедо
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