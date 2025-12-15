"Батраков – лучший футболист 2025 года. Можно выделять Сперцяна, но Эдуард играет в чемпионской команде. Там всё налажено, есть Кордоба. Сперцян – встроенный винтик. В "Локомотиве" же всё построено на Лёхе, всё зависит от Батракова", - цитирует Бурлака Metaratings.
В текущем сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет 15 забитых мячей и 6 голевых передач. На счету полузащитника 10 матчей в составе сборной России и 3 забитых гола.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 23 миллиона евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.
Бурлак назвал лучшего футболиста РПЛ в 2025 году
Фото: ФК "Локомотив"