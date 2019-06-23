Газизов о стадионе в Уфе: глава решает, а мы исполняем

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал новость, что в городе не будет построен новый стадион:– Глава решает, а мы будет исполнять. Придет время, построим стадион. Значит, оно еще не пришло.Как я могу реагировать? Руководство больше знает о финансовом положении республики.Буду ли дальше продвигать идею? Наша задача работать и развивать футбол в Башкортостане, что мы и делаем. Футболом мальчишки стали заниматься больше.Готовятся кадры, в том числе тренерские. Время может прийти даже быстрее, чем мы думаем. Никаких глобальных вещей не произошло, - приводит слова Газизова "Спорт-Экспресс".