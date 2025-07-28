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Садулаев высказался о возможном переходе в ЦСКА

Полузащитник "Ахмата" Лечи Садулаев высказался о возможном переходе в ЦСКА.
Фото: ФК "Ахмат"
"Если идет какое-то общение, то только между руководителями клубов. Я ничего не знаю, мне никто ничего не говорил. Сейчас я игрок "Ахмата", - цитирует Садулаева "СЭ".

Ранее сообщалось, что ЦСКА интересуется полузащитником "Ахмата" Лечи Садулаевым и нападающим московского "Локомотива" Сергеем Пиняевым. Последний отказался от перехода в стан "армейцев", несмотря на то, что ЦСКА активировал опцию выкупа футболиста за 900 миллионов рублей.

Лечи Садулаев в сезоне-2024/2025 вышел на поле в составе грозненцев 35 матчей и отметился 3 забитыми мячами и 4 результативными передачами. Ранее футболист продлил контракт с клубом до лета 2029 года.

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