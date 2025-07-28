"Заболотного нельзя винить в неудачах "Спартака". Он же не сам себя пригласил в клуб. Это сделали люди, которые посчитали, что такой игрок способен усилить команду. Освистывать его не совсем правильно со стороны болельщиков", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".
Антон Заболотный перешел в московский "Спартак" в летнее трансферное окно на правах аренды и заключил контракт на один сезон с возможностью продления. Ранее футболист выступал за "Зенит", ЦСКА, "Урал", "Тосно" и ряд других российских клубов.
Во втором туре чемпионата России красно-белые на своем поле уступили калининградской "Балтике" со счетом 0:3 - Заболотный вышел на поле с первых минут, однако получил прямую красную карточку в первой половине встречи.
Камоцци: Заболотного нельзя винить в неудачах "Спартака"
Экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци высказался об игре форварда красно-белых Антона Заболотного.
Фото: ФК "Спартак"