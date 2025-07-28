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В "Реале Сосьедад" рассказали о состоянии здоровья Захаряна

Пресс-атташе "Реала Сосьедад" Йон Андре Мундуате рассказал о состоянии здоровья полузащитника Арсена Захаряна.
Фото: GETTY IMAGES
"Сегодня Захарян провел первую тренировку в общей группе. Все хорошо", - цитирует Мундуате Sport24.

В прошлом сезоне Арсен Захарян провел за "Реал Сосьедад" во всех турнирах 4 матча и отметился 1 забитым мячом и 1 результативной передачей. Летом 2024 года россиянин получил травму и восстанавливался до февраля текущего года, а весной получил рецидив и выбыл до конца сезона-2024/2025.

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