"Я изначально хотел перейти сюда. Моя семья также хотела этого. Поэтому даже если бы "Оренбург" сразу остался в Премьер-Лиге, я всё равно бы оказался здесь", - цитирует Мансилью "Чемпионат".
Брайан Мансилья перешел в грозненский "Ахмат" из "Оренбурга" в летнее трансферное окно за 1,7 миллионов евро и заключил контракт до июня 2028 года.
Нападающий провел в составе оренбуржцев во всех турнирах 84 матча и записал на свой счет 13 забитых мячей и 15 голевых передач. 28-летний аргентинец оценивается порталом Transfermarkt в 1,8 миллионов евро.
Мансилья: даже если бы я знал, что "Оренбург" останется в РПЛ, то перешел бы в "Ахмат"
Нападающий Брайан Мансилья прокомментировал свой переход из "Оренбурга" в "Ахмат".
Фото: ФК "Ахмат"