"Чемпионство. Я этого очень сильно хочу, потому что в команде уже шесть лет. В том году и в первый год с Федотовым мы могли за что?то зацепиться, но потеряли очки с такими командами, которые мы должны были обыгрывать", - цитирует Дивеева "Матч ТВ".
По итогам прошлого сезона ЦСКА стал обладателем Кубка России и бронзовых медалей чемпионата страны. Летом команду покинул главный тренер Марко Николич, его место занял Фабио Челестини, который ранее работал в ряде швейцарских клубов. Под руководством Челестини "армейцы" стали обладателями Суперкубка России, одержав победу над "Краснодаром" со счетом 1:0.
Дивеев озвучил задачу ЦСКА на сезон
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о задаче команды на сезон.
Фото: ПФК ЦСКА