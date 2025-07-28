"Переговоры между "Акроном" и "Боливаром" по Йомару Роше продолжаются, но пока стороны не смогли договориться. Российский клуб предлагает за трансфер 350 тысяч евро, в то время как боливийцы рассчитывают получить как минимум вдвое больше", - сообщает источник Sport24.
В 2025 году Йомар Роша провел за "Боливар" во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет 1 забитый мяч и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего защитника в 800 тысяч евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до конца 2025 года.
Йомар Роша дебютировал в составе национальной команды Боливии в марте 2024 года и провел за сборную страны 8 матчей.
"Акрон" может подписать защитника сборной Боливии
Защитник "Боливара" и сборной Боливии Йомар Роша может перейти в "Акрон".
Фото: ФК "Акрон"