Мирзов о победе над "Спартаком": премиальные заплатили хорошие
Полузащитник тульского "Арсенала" Резиуан Мирзов подвёл итоги сезона и рассказал, что за победу над "красно-белыми" команда получила хорошие премиальные:
– У вас никогда не было такого сезона в карьере. Что произошло?
– Наверное, дело в том, что в "Арсенале" сложилась прекрасная атмосфера. Семейная, что ли. Я почувствовал, что главный тренер Игорь Черевченко мне доверяет. В таких условиях легче раскрыться.
Не доверял ли мне Валерий Карпин? Я с "Ростовом" прошел все сборы, выходил играть в основе, а как только начался чемпионат, Валерий Георгиевич поменял тактическую схему. Она стала более оборонительной. А я на атаку заточен. В общем, не вписался. Ушел в аренду в Тулу.
Мог представить, что дважды обыграем "Спартак"? Мы и "Зенит" обыграли, и ЦСКА, и "Локомотив". Почему мы должны кого-то бояться?
Тройные премиальные? Премиальные заплатили хорошие. Сколько – наше внутреннее дело, - приводит слова игрока "Экспресс Газета".
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– У вас никогда не было такого сезона в карьере. Что произошло?
– Наверное, дело в том, что в "Арсенале" сложилась прекрасная атмосфера. Семейная, что ли. Я почувствовал, что главный тренер Игорь Черевченко мне доверяет. В таких условиях легче раскрыться.
Не доверял ли мне Валерий Карпин? Я с "Ростовом" прошел все сборы, выходил играть в основе, а как только начался чемпионат, Валерий Георгиевич поменял тактическую схему. Она стала более оборонительной. А я на атаку заточен. В общем, не вписался. Ушел в аренду в Тулу.
Мог представить, что дважды обыграем "Спартак"? Мы и "Зенит" обыграли, и ЦСКА, и "Локомотив". Почему мы должны кого-то бояться?
Тройные премиальные? Премиальные заплатили хорошие. Сколько – наше внутреннее дело, - приводит слова игрока "Экспресс Газета".
Источник