"Ростов" в ближайшее время подпишет контракт с хорватом Вуковичем

Игроком "Ростова" станет полузащитник Йосип Вукович. Контракт с 27-летним хорватским футболистом будет подписан в ближайшие дни.Вукович, играющий на позиции опорника, в сезоне-2018/19 выступал за португальскую "Маритиму", в составе которой провел 28 матчей и забил один мяч.