"Ростов" в ближайшее время подпишет контракт с хорватом Вуковичем

Игроком "Ростова" станет полузащитник Йосип Вукович. Контракт с 27-летним хорватским футболистом будет подписан в ближайшие дни.

Вукович, играющий на позиции опорника, в сезоне-2018/19 выступал за португальскую "Маритиму", в составе которой провел 28 матчей и забил один мяч.

Sport24.ru
Теги: Вукович Ростов
Вчера, 22:54
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