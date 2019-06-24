Ольга Бузова предложила работу Глушакову

Бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков вчера в инстаграме опубликовал фотографию, на которой человек держит в руках табличку с надписью "Ищу работу".

Певица и телеведущая Ольга Бузова отреагировала на сообщение футболиста.

"Мне нужен хороший оператор", - написала Бузова.

"Камера есть?" - ответил Глушаков.
Теги: Бузова Глушаков
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