Ольга Бузова предложила работу Глушакову
Бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков вчера в инстаграме опубликовал фотографию, на которой человек держит в руках табличку с надписью "Ищу работу".
Певица и телеведущая Ольга Бузова отреагировала на сообщение футболиста.
"Мне нужен хороший оператор", - написала Бузова.
"Камера есть?" - ответил Глушаков.
Певица и телеведущая Ольга Бузова отреагировала на сообщение футболиста.
"Мне нужен хороший оператор", - написала Бузова.
"Камера есть?" - ответил Глушаков.