Ольга Бузова предложила работу Глушакову

Бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков вчера в инстаграме опубликовал фотографию, на которой человек держит в руках табличку с надписью "Ищу работу".Певица и телеведущая Ольга Бузова отреагировала на сообщение футболиста."Мне нужен хороший оператор", - написала Бузова."Камера есть?" - ответил Глушаков.