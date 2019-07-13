Сергей Хусаинов: чего такого нападающий «Спартака» не смог ещё придумать, чтобы судья отменил гол?

- Нет. Оно не противоречивое. Просто это был тот самый уровень, на котором судья сейчас находится. Ведь и у игроков бывают на поле ошибки. Но просто они менее заметны.
Ведь у рефери как у сапёра: ошибся – подорвался.
И поэтому от того, насколько судья подготовлен, обучен – настолько он судит. Те эпизоды, что вызывали споры у болельщиков, тренеров – у профессионалов они не являются предметом спора. Они очевидны. На мой взгляд арбитр Москалёв просто не разбирается в футбольных единоборствах. А это самое фундаментальное, базовое знание в игре.
Как правильно делать подкаты? Как можно и нужно толкаться плечо в плечо? А при каких обстоятельствах нужно толкать плечом в спину? Что и как можно на поле делать руками полевым игрокам?
Если ты не знаешь как это работает, то и сложнее понять и оценить – что именно произошло в эпизоде. А следовательно – почти невозможно и квалифицировать эпизод. Моё мнение таково, что уровень судейства в матче «Спартак» - «Сочи» был очень не высок.
- Такой уровень работы арбитра характерен для нашего чемпионата? Или же мы имеем дело с чем-либо другим?
- Как показывает прошлый опыт, судейство находится на уровне «понятийном». И если глава судейского корпуса Александр Егоров позволяет себе оценку специалиста «отсудил по-понятиям» - становятся понятно, что в такой ситуации судьи выходят на поле далеко не только судить, но и, вероятно, выполнять некие секретные задания. Установки.
Они, судьи, не подвластны себе, своему мнению, своим убеждениям. И что самое печальное – готовы идти на публичное унижение судейской чести. И это я ещё довольно умеренно говорю. Посмотрите сами: даже не говорю про ряд эпизодов в центре поля. Но посмотрим на те эпизоды, в которых возникала голевая ситуация, и опасность либо пенальти, либо гола была высока. В первом тайме в штрафной площади «Спартака» защитник опаздывает к мячу, прыгает, и не касаясь мяча сбивает оппонента с ног. Арбитр находится на хорошей дистанции. У него хорошее обзор.
Но даже нет фола. А ведь в середине поля за это наверняка бы как-минимум дал штрафной. Но помимо физической и интеллектуальной готовности, у судьи должен быть ещё и характер!
Отмечу что большой объём компенсированного времени был назначен совершенно правомерно: было много остановок по ходу матча. В том числе и с оказанием медицинской помощи. Тут к Москалёву нет вопросов – решение правильное, он молодец.
Но когда забивался гол – это что такое вообще было то? Ведь даже типичная бабка, сидя на трибуне, сказала «как же так?» Игрок «Спартака» выпрыгивает, и упирается двумя руками на спину защитника, закрывает ему лицо, дабы защитник ничего не видел, и сам отправляет мяч в ворота. А ты, судья, стоишь в 5 метрах. Ну и чего нападающий ещё не придумал такого, чтобы ты отменил этот гол?
Гол засчитывается. И это – основание и повод рассуждать футбольной диаспоре о необъективном судействе. Но, как по мне – такое судейство просто непрофессиональное. Некачественное.
Совершенно очевидно то, что «Сочи» являются на все 100% пострадавшей командой, а победитель матча «Спартак» - «Сочи» выявлен неспортивным способом. Ведь было две ошибки, что очевидно повлияли не только на ход, но и на результат матча.
Помните эпизод со Смоловым, когда ему в чужой штрафной защитник порвал бутсу, а судья – дал желтую якобы за симуляцию? А следующая игра, которую Смолов пропускал по совокупности горчичников – она была с ЦСКА в прямой борьбе за место в Лиге Чемпионов. Но ведь это было чистейшей воды заказное действие.
Меня в той ситуации, если помните – публично за высказывания о подобном проявлении, мягко говоря – пригласили на разговор.
Ну и что? Пришёл на Таганку. Сидим беседуем. От своих слов не отказывался. А сам спрашиваю:
- Ну а как иначе можно произошедшее объяснить?
- Например судья не видел эпизода.
- Так он был в 3 метрах.
- А как это доказать?
- Ну как-минимум, для начала соберите экспертную комитет, и хотя-бы отмените необоснованную дисквалификацию.
И ведь «Краснодар» подавал на апелляцию. Но нет, такого решения не последовало. Значит так действительно было нужно. Судья тут наверняка – просто исполнитель чужой воли. А заказ, очевидно, пришёл откуда-то сверху.
- Возникают два привычно-неприятных вопроса: кто виноват и что делать?
- Виноваты те, кто назначили этих арбитров на судейство в чемпионате. Есть такая комиссия по назначениям. Вот к ней и нужно задавать эти вопросы. Что делать? Нужна нормальная система подготовки и отбора кадров. Но на мой взгляд, система подготовки вообще отсутствует.
А от этого страдают команды. И те, кто финансирует футбол в стране.
Ведь судейство — крайне тонкая материя. Судьи - штучный товар. И его не получить конвейером. Подготовить арбитра высокой квалификации очень тяжело.
А когда в руководстве этой системы присутствуют «околофутбольные моменты» - говорить об объективном судействе по спортивному принципу, к сожалению, не приходится. Тут, как принятно говорить у политиков, "нужно политическо-волевое решение".