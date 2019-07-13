- Впечатления радостные. Спасибо за поддержку. Все рады. Первая домашняя победа, тем более над ЦСКА. Будем продолжать.
- Показалось, что ЦСКА чуть больше атакует именно через ваш фланг. Испытывали какие-то сложности?
- ЦСКА владел инициативой, это понятно были. Они контролировали игру. Мы играли на контратаках и это принесло плоды.
- ЦСКА не смог воспользоваться ни одной вашей ошибкой. Можно сказать, что это заслуга "Крыльев", что ЦСКА сегодня был плох в атаке?
- Конечно, это заслуга "Крыльев". Даже не спорю. Ничего не давали сопернику сделать и заслуженно победили.
- Насколько вы готовы? Была информация, что вы принимали участие в тренировках и физически готовы здорово.
- Работал, в каких-то моментах даже принимал участие. Но пока на 100% не готов играть.
Александр Анюков: ничего не давали сопернику сделать и заслуженно победили (видео)
Защитник "Крыльев Советов" Александр Анюков высказался о победе над ЦСКА в матче 1-го тура чемпионата России, передает корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин.
Фото: Rusfootball.info