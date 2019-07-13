Александр Анюков: ничего не давали сопернику сделать и заслуженно победили (видео)

Защитник "Крыльев Советов" Александр Анюков высказался о победе над ЦСКА в матче 1-го тура чемпионата России, передает корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин.
Фото: Rusfootball.info
- Впечатления радостные. Спасибо за поддержку. Все рады. Первая домашняя победа, тем более над ЦСКА. Будем продолжать.

- Показалось, что ЦСКА чуть больше атакует именно через ваш фланг. Испытывали какие-то сложности?

- ЦСКА владел инициативой, это понятно были. Они контролировали игру. Мы играли на контратаках и это принесло плоды.

- ЦСКА не смог воспользоваться ни одной вашей ошибкой. Можно сказать, что это заслуга "Крыльев", что ЦСКА сегодня был плох в атаке?

- Конечно, это заслуга "Крыльев". Даже не спорю. Ничего не давали сопернику сделать и заслуженно победили.

- Насколько вы готовы? Была информация, что вы принимали участие в тренировках и физически готовы здорово.

- Работал, в каких-то моментах даже принимал участие. Но пока на 100% не готов играть.
Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Анюков Крылья Советов ЦСКА Rвидео
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