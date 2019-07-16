Сослан Джанаев: звали в "Легию", но я выбрал "Сочи"

Экс-вратарь "Спартака", "Ростова" и "Рубина", последние полсезона выступавший за польский "Медзь" Сослан Джанаев рассказал о переходе в "Сочи".– Посмотрите на рынок – сегодня все команды из первой пятерки укомплектованы хорошими голкиперами. Играют ребята здорово. Ну и зачем кого-то покупать?– Вот тут без комментариев.– Да. Мог оказаться в "Легии", например. Входил в шорт-лист, общался с руководством. Но надо было подождать. Сначала клуб должен продать молодого вратаря, на которого появился спрос.– Нет. Еще вел переговоры с турками, но этот тот же случай, что и в "Легии". Вопрос решился бы не раньше середины августа. А тут конкретное предложение из России. Я съездил на сборы с "Сочи" и подписал контракт на два года.– Нет. Сегодня все мои мысли связаны с ФК "Сочи".– Почему нет? В прошлом сезоне "Динамо" одной ногой было в стыках – но Шунина продолжали вызывать. Мой польский этап карьеры тоже не остался без внимания Черчесова. Пусть "Медзь" вылетел, но меня включили в расширенный список сборной. Дали понять, что следят за мной, я по-прежнему в обойме. Да и "Сочи" не спешите сбрасывать со счетов. Команда у нас крепкая. Так что все в моих руках – в прямом и переносном смысле.