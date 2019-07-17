Нигматуллин: "Зенит" планировал купить вратаря

Экс-вратарь "Локомотива" Руслан Нигматуллин прокомментировал информацию, согласно которой "Зенит2 включился в борьбе за голкипера "железнодорожников" Маринато Гилерме."У меня есть подтверждённая информация, что "Зенит" планировал купить нового вратаря, хотя имя Гилерме тогда не называлось. Возможно, сейчас всё поменялось. Считаю, что этот переход вполне реален, учитывая тот факт, что у Андрея Лунёва дела идут не лучшим образом. Он утратил былую уверенность и стабильность. У нас не так много хороших голкиперов с российскими паспортами, поэтому бразилец выглядит для них предпочтительным вариантом", — заявил Нигматуллин в интервью RT.Сообщалось, что "Зенит" включился в борьбу за Гилерме, на которого также претендует московский "Спартак". Однако президент футбольного клуба Александр Медведев опроверг эту информацию.