РФС: Мусаев не имел права находиться на скамейке в матче с "Уфой"

Руководитель комиссии РФС по лицензированию клубов Александр Зорков заявил, что наставник "Краснодара" Мурад Мусаев не должен был руководить командой со скамейке в матче второй тура против "Уфы" (3:2):



- В решении УЕФА все уже сказано. Мусаеву нельзя руководить командой со скамейки запасных в РПЛ. Везде одинаковые условия. Он находился на лавке во время матча с "Уфой", и решение по нему будет принимать РФС. Правила для всех одни и те же. Ему нельзя руководить командой со скамейки, - приводит слова руководителя комиссии "Спорт-Экспресс".



РФС запрещала Мусаеву и ещё нескольким тренерам российских команд руководить командами со скамеек, пока они не получал лицензию Pro.