Речь идёт об ответной встрече с "Баварией" в четвертьфинале турнира. Как сообщает Opta Sports, подобная ситуация произойдёт впервые для мадридского клуба. Отдельно отмечается, что Браим Диас имеет испанский паспорт и ранее выступал за молодёжные сборные страны, однако на международном уровне он представляет Марокко.
Предстоящая игра станет для "Реала" 515-й в истории главного еврокубка.
"Реал" впервые в истории ЛЧ выйдет без испанцев в старте
"Реал" впервые за всё время участия в Лиге чемпионов начнёт матч без испанских игроков в стартовом составе.
