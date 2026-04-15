"Реал" впервые в истории ЛЧ выйдет без испанцев в старте

"Реал" впервые за всё время участия в Лиге чемпионов начнёт матч без испанских игроков в стартовом составе.

Фото: Getty Images





Предстоящая игра станет для " Речь идёт об ответной встрече с "Баварией" в четвертьфинале турнира. Как сообщает Opta Sports, подобная ситуация произойдёт впервые для мадридского клуба. Отдельно отмечается, что Браим Диас имеет испанский паспорт и ранее выступал за молодёжные сборные страны, однако на международном уровне он представляет Марокко.Предстоящая игра станет для " Реала " 515-й в истории главного еврокубка.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Бавария