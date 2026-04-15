Игрок ЦСКА высказался о важности матча против "Спартака"

- Игра со "Спартаком" всегда очень важна, это класико и самое большое дерби России. Нам предстоит играть на выезде, это будет очень сложный матч. Но мы готовимся и делаем всё, чтобы победить, - приводит слова Кармо "Чемпионат".
ЦСКА ранее разгромил "Крылья Советов" и оформил выход в финальный матч Пути регионов Кубка России - там 6 мая соперником станет "Спартак". "Красно-белые" добрались до этой стадии, выбив из турнира "Зенит".
В предыдущей встрече между командами, которая состоялась в ноябре 2025 года, победу праздновал "Спартак" - 1:0.