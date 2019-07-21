Павел Мамаев: в чем мы золотая молодёжь?

Бывший полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев заявил, что не считает себя и Кокориной золотой молодёжью:- В чем [мы] золотая молодежь? В чем? Мы сейчас по воле судьбы попали в 30 километров от родного города Саши. В чем он золотая молодежь? То, что он сам добился всего, – это можно называть "золотая молодежь"? В том, что я, Саша и много других парней заработали деньги?Я считаю, что это не золотая молодежь, я считаю, что это люди, которые заработали деньги. И они их как хотят, так и могут тратить. Они их могут тратить на все что угодно, - цитируют Мамаева "Вести".