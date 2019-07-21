Сергей Семак: мы прекрасно понимали, с каким настроем против нас будет играть "Сочи"

- Сложный матч. Мы прекрасно понимали, с каким настроем против нас будет играть "Сочи", за который выступают многие ребята, игравшие за нас. В таких матчах всегда хочется доказать, показать свою лучшую игру.
Нам удалось в первом тайме. У нас были моменты, но действовали достаточно пассивно. Во втором тайме лучше играли. Лучше двигались. Создали много хороших моментов. Можно было раньше забивать второй. Игра была нервная, счёт скользкий. И у "Сочи" были моменты, чтобы сравнять, пусть и не самые очевидные. Хорошо, что забили. Нервная игра.
Моя реакция на назначенный пенальти? Мне показалось, что фол был умышленный. Правила трактуют так, что если игрок нарушил правила случайно, это жёлтая. Мне показалось, он совсем не успевал к мячу, намеренно фолил.
- Вы планировали использовать прессинг, отодвигать игру или не собирались изначально?
- Почему не собирались? Моменты создавали, отбирали мячи на чужой половине поля в первом тайме. Слабый соперник? Вы хотите, чтобы мы играли в штрафной площади противника? "Сочи" хорошая команда.
- Почему Сутормин первые минуты не получал мяч?
- Медленно перемещали мяч, неправильно располагались для позиционной атаки, поэтому до него мяч не доходил. Здесь достаточно жарко, поэтому решили поберечь Жиркова. Поставили на фланг Сутормина, у которого есть навыки такие игры для этой позиции. Не только у Сутормина не получалось первые минуты, а у всей атакующей группы игроков.
Зачем перестроились в пять защитников с выходом Дзюбы? Сутормину удобно так играть. Те моменты, которые могли возникнуть, случались, потому что крайние защитники поднимались высоко, располагались между линиями. Тем самым уменьшали попытки фланговых передач [от соперника]. Реализация сегодня подкачала, но мы забили два гола. Почему не всегда забиваем - вопрос очень сложный. Будем над этим работать.
Почему Дзюба не играл с первых минут? Не всё в порядке со здоровьем, у него температура, он занимался индивидуально. На предыгровой чувствовал себя неплохо, поэтому решали по ситуации. Он мало тренировался на этой неделе. То время, которое он получил, он и мог провести, учитывая его состояние, - приводит слова тренера корреспондент Rusfootball.info
Сергей Семак: мы прекрасно понимали, с каким настроем против нас будет играть "Сочи"
Главный тренер "Зенита" подвёл итоги победы над "Сочи" (2:0) в рамках второго тура чемпионата России
Фото: ФК «Зенит»
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