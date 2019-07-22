Александр Егоров: моё мнение - судья Левников должен был удалять Бакаева

На мой взгляд, в моменте, когда Бакаев наступил на ногу перед тем, как заменился, арбитр должен был показать вторую желтую карточку и удалить игрока. Что касается вопроса об отстранении Левникова - у нас есть дисциплинарный кодекс. Мы ещё даже не знаем оценки комиссии. Моё мнение — он должен был удалить Бакаева.
"Пенальти в ворота „Ростова“ назначен абсолютно правильно. Как говорил Розетти: „Если бы я объяснял, почему это пенальти мне хватило бы трёх слов, а если бы объяснял, почему это не пенальти, то потребовалось бы много слов. Падение Норманна — это не пенальти. У него были чуть слабые ноги в этом матче"
Заявил руководитель департамента судейства и инспектирования российского фубольного союза в комментарии Чемпионату
Источник: Чемпионат.ком