Максим Барсов: нам надо просто забить один мяч, а это придаст уверенности

- Итог матча с "Зенитом" отображен в счете игры. В принципе все было закономерно. Если бы забили свои моменты, то результат мог быть другим, но к сожалению, не повезло.Мы играем с топовыми командами нашего чемпионата, плюс привыкаем к РПЛ. Все-таки уровень выше, чем в ФНЛ, думаю, нам надо просто забить один мяч, а это придаст уверенности, и голов станет больше. У нас сложный график, играем с лидерами и много выездных матчей. Рассчитываем показывать качественный футбол, побеждать и набирать очки.Я смог прочувствовать атмосферу на "Фиште" только с трибун, но и там чувствовалось, как команду поддерживали болельщики и гнали вперед. Спасибо каждому, кто пришел на стадион и поддержал нашу команду, надеюсь, и на следующие домашние игры будет приходить столько же болельщиков, — сказал Барсов.