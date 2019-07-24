Хусаинов: Ходырев и солидарность с судьями? Все может быть, но это зависит от совести самих арбитров

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов – о назначении экс-судьи премьер-лиги Михаила Ходырева заместителем начальника "Спартака".– Вообще, профессия арбитра требует набора умений, знаний и навыков в том или ином виде спорта, в котором этот арбитр работает. Что касается административной работы – судьи имеют более широкий кругозор в этом плане. Сами посудите: им нужно провести матч при большом количестве зрителей на трибунах и у экранов телевизоров, проявить характер, не испугаться авторитетных футболистов и игроков. Такие качества требуются на рабочих местах, связанных с управлением. Да, человек работал судьей, а потом занял административную должность в каком-нибудь клубе. Многие футболисты после завершения карьеры становятся тренерами, или даже арбитрами. Это нормально, бизнес собирает лучших людей, которые могли бы быть полезны.– Я не критиковал его, просто говорил, что существует корпоративная солидарность. Сухина совсем недавно ушел из судейского корпуса, судил вместе с теми, кто сейчас продолжает работать на матчах. Другой момент – присутствие Сухины не оказывает давление, но располагает его бывших коллег к более доброжелательному отношению к его команде. Правда, вопрос еще в том, пойдет ли тот или иной судья на эту доброжелательность, нарушая судейскую этику? Это зависит от самого исполнителя, от его совести. Кажется, Сократ сказал: "Платон мне друг, но истина дороже". Многие футболисты из разных команд ведь дружат вне поля, но во время матча будут биться друг против друга до конца. Это уже потом они могут присесть в ресторане и обсудить, как прошла игра. Та же история и с судьями.– Все может быть. Повторюсь, зависит от того, пойдет человек на такое или нет, от его человеческих качеств.