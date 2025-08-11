"Я никогда ее для себя не закрывал, у меня хорошие отношения со всеми. На данном этапе не получилось у нас выполнить задачу, но я не исключаю, что в будущем вернусь в "Урал", потому что там мой дом, я там родился, рос, этот клуб дорог для меня", - цитирует Шатова "РБ Спорт".
Олег Шатов был главным тренером екатеринбургского "Урала" с 6 ноября 2024 года по начало июня текущего года. Под его руководством екатеринбуржцы заняли четвертое место в турнирной таблице Первой Лиги и уступили грозненскому "Ахмату" в переходных матчах с общим счетом 2:3. На данный момент главным тренером "шмелей" является Мирослав Ромащенко.
Олег Шатов завершил карьеру профессионального футболиста в 2023 году. Ранее он выступал за петербургский "Зенит", "Анжи", "Рубин" и "Урал".
"Там мой дом". Шатов назвал клуб, в который может вернуться в будущем
Российский тренер Олег Шатов рассказал, закончилась ли его история в "Урале".
Фото: ФК "Урал"