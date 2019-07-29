"В "Бутырке" мы почти не ели то, что разносили, потому что там можно платные горячие обеды заказывать, передачки там есть. Так что всего хватало. Зачем там было "баланду" хлебать? Тут по-другому. Мы ходим в столовую со всеми. В ларьке покупаем кое-что — так, на перекус", — сказал Мамаев.
"А почему ты про пельмени не рассказываешь? Тут прекрасные пельмени можно в "столе заказов" приобрести. Пирожки как-то покупали. Они в ларьке по 30 рублей, вкусные очень. Раньше тут продавали еще кур-гриль, но мы на них не попали. Сейчас почему-то их не продают. Хотелось бы, чтобы вернули", - сказал Кокорин.
"МК"
Кокорин и Мамаев рассказали, чем питаются в тюрьме
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о питании в тюрьме.
Фото: "МК"
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