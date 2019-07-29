Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов - о матче с "Рубином" (0:1) в третьем туре чемпионата России.
"Надо забивать и использовать свои шансы. В первом тайме у нас были неплохие моменты. На первой минуте, когда нападающий попал в руки вратарю, потом Бериша перекидывал головой, вратарь вышел из ворот.
И третий момент - выход один на один. Надо было убирать мяч дальше на пустые ворота, когда вратарь выпрыгивал. Были моменты, которые надо реализовывать. К сожалению мы не забиваем. Глупые ситуации, когда владеем мячом и попадаем на обратные контратаки.
Мы прекрасно понимали, как играет "Рубин". При этом попадали под давление, играли в линию и очень плохо сохраняли мячи. Как только убыстрили игру, стали появляться моменты. Во втором тайме по организации, самоотдаче не было претензий. Сами привозим голы. Ничего не предвещало гола сегодня",- цитирует Рахимова официальный сайт "Ахмата".
Рашид Рахимов: играли в линию и очень плохо сохраняли мячи
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