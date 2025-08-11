Защитник ЦСКА Лукин рассказал, что посоветовал ему Роша перед уходом из клуба

"Виллиан Роша действительно очень качественный защитник и очень хороший человек. Он дал мне много советов, пожелал удачи и сказал, что сейчас настало моё время. Я ему очень благодарен. Будем стараться делать всё, что сможем", - цитирует Лукина "Чемпионат".
Виллиан Роша в ближайшее время перейдет из ЦСКА в "Аль-Джазиру", сумма трансфера составит около 6,5 миллионов евро. Защитник выступал за московский клуб с 2022 года и провел за "армейцев" во всех турнирах 106 матчей и записал на свой счет 7 забитых мячей и 9 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста в 6 миллионов евро.
После 4 сыгранных туров команда Фабио Челестини занимает 5 место в турнирной таблице РПЛ с 8 очками в своем активе.
Защитник ЦСКА Матвей Лукин рассказал, какой совет получил от Виллиана Роши перед его уходом из клуба.
Фото: ПФК ЦСКА