Президент РФС Александр Дюков высказался о значимости и задачах Юношеской футбольной лиги.
"Создание ЮФЛ — это реализация одного из стратегических решений, принятых РФС в рамках развития детско-юношеского футбола, важная часть нашей новой пирамиды по подготовке резерва. Для 16-17 летних ребят нужен был турнир, в котором они могли получать регулярную соревновательную практику высокого уровня в течение года и прогрессировать. Кроме того, мы уверены, что лига станет особенным явлением в футбольной жизни, местом притяжения юных футболистов и болельщиков", — цитирует Дюкова пресс-служба РФС.
Генеральным партнером лиги стал ПАО «Газпром» — компания, которая активно активно поддерживает развитие спорта.
Президент РФС: ЮФЛ - важная часть нашей новой пирамиды по подготовке резерва
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