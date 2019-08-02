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Малком: готов выйти на поле в матче с "Краснодаром" – если тренер примет такое решение

Новичок "Зенита" бразилец Малком на первой пресс-конференции в петербургском клубе рассказал о готовности выйти на поле в игре 4-го тура чемпионата России против "Краснодара".

– Почему вы выбрали именно вариант с петербургским клубом?

– Переход произошел очень быстро. "Зенит" – это большой и известный в Европе клуб.

– Насколько вы готовы выйти завтра на поле?

– 14 июля мы начали тренироваться с "Барселоной". Недавно уже провел полноценный матч, и, в принципе, готов. Тем более, если главный тренер примет решение выпустить меня на поле.

"СЭ"

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Теги: Малком Зенит Краснодар
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