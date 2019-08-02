"Рома" поздравила Малкома с переходом в "Зенит", несмотря на сорвавшийся в прошлом трансфер

"Рома" поздравила нападающего Малкома с переходом в "Зенит". Итальянский клуб в 2018 году сам хотел приобрести 22-летнего бразильца у "Бордо". Однако трансфер скандальным образом сорвался."Бордо" уже объявил о переход Малкома в "Рому" за 32 миллиона + 4 миллиона евро в качестве бонусов. Однако "Барселона" в последний момент перебила сумму на 5 миллионов, и футболист перешел в каталонский клуб."Очень гордимся, что ты был с нами Малком. Теперь дай все свое величие российской лиге. Удачи в "Зените", - говорится в сообщении "Ромы".