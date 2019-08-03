На 34-й минуте Понсе в борьбе за верховой мяч прямой ногой ударил в грудь вратаря "Динамо" Антона Шунина.
"Это был абсолютно игровой момент. Он вообще парень настойчивый, всегда борется с противником, защитником или вратарём. Чисто игровой эпизод! Не видел, что вратарь выходит, поэтому пошёл с ногой вперед. Если бы посмотрел чуть раньше, не сделал бы этого", - цитирует Кононова "Чемпионат.сом".
Олег Кононов - об удалении Понсе: чисто игровой эпизод!
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал удаление форварда Понсе в матче с "Динамо".
Фото: ТАСС
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