Защитник "Рубина" Олег Данченко прокомментировал поражение от ЦСКА (0:1) в матче 4-го тура РПЛ.
"Думаю, получилась хорошая и качественная игра. Считаю, пропустили необязательный гол, мне кажется, в этом матче мы заслужили ничью. Старались выиграть, вы сами все видели, шли всеми силами вперед, но так случилось, мы проиграли и двигаемся дальше. Где-то остановились, где-то, я думаю, начали закрываться, хотя во втором тайме мы атаковали и шли вперед, старались показывать хороший футбол. Атмосфера была шикарная, спасибо болельщикам, что пришли в такую дождливую погоду, они молодцы, что нас поддерживают и гонят нас вперед, спасибо большое за это", - цитирует Данченко Sport24.ru.
Олег Данченко: думаю, "Рубин" заслужил ничью в матче с ЦСКА
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