"Зенит" ответил на обвинения западных СМИ в расизме фанатов в отношении новичка Малкома

54,078 people cheering together for our new man Malcom. See for yourself, not through the words of others #DavaiMalcom pic.twitter.com/N0SHlNcBWj — FC Zenit in English? (@fczenit_en) August 4, 2019

Официальный англоязычный твиттер "Зенита" опубликовал видео того, как нападающего Малкома встречали на стадионе "Газпром Арене".Сегодня многие иностранные СМИ обвинили болельщиков "Зенита" в расизме. Во время игры на фанатской трибуне сине-бело-голубых был вывешен баннер со словами "Спасибо руководству за верность традициям". Предполагается, что таким образом фанаты отреагировали на переход в клуб темнокожего футболиста. СМИ напомнили о манифесте зенитовских болельщиков под названием "Селекция-12", в котором говорится, что отсутствие чернокожих игроков в "Зените" является важной традицией, подчеркивающей идентичность клуба."54 078 человек вместе приветствуют нашего новичка Малкома. Посмотрите сами, а не через слова других", — говорится в сообщении, которое сопровождает видео выхода Малкома на поле.