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"Зенит" ответил на обвинения западных СМИ в расизме фанатов в отношении новичка Малкома

Официальный англоязычный твиттер "Зенита" опубликовал видео того, как нападающего Малкома встречали на стадионе "Газпром Арене".

Сегодня многие иностранные СМИ обвинили болельщиков "Зенита" в расизме. Во время игры на фанатской трибуне сине-бело-голубых был вывешен баннер со словами "Спасибо руководству за верность традициям". Предполагается, что таким образом фанаты отреагировали на переход в клуб темнокожего футболиста. СМИ напомнили о манифесте зенитовских болельщиков под названием "Селекция-12", в котором говорится, что отсутствие чернокожих игроков в "Зените" является важной традицией, подчеркивающей идентичность клуба.

"54 078 человек вместе приветствуют нашего новичка Малкома. Посмотрите сами, а не через слова других", — говорится в сообщении, которое сопровождает видео выхода Малкома на поле.


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Теги: Малком Зенит
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