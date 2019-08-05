Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что скучает по бывшим партнёрам по команде.
"В 2005 году ЦСКА был одним из сильнейших в истории. От него можно было требовать выполнения серьёзных задач. Какие люди играли – Карвальо, Вагнер Лав, Олич! Да и наши ребята уже были пообтёртыми – Лёша, Вася, Игнаш. А как Юра Жирков феерил – просто песня! До сих пор с удовольствием вспоминаю.
Мне не хватает ребят, которые уже не в команде. Я на YouTube периодически старые ролики пересматриваю. Столько всего пройдено вместе. Мы друг друга наизусть знали. Когда они готовились заканчивать, я говорил себе: "Ну ладно, ещё как минимум годик поиграем вместе". А потом – бац, и закончили. Ты сидишь и думаешь: "Как же быстро летит время. Конечно, их недостаёт. Не хватает переживаний, эмоций. Ругани и "мирилок". Это всё футбольная жизнь. И она очень крутая! Я счастлив, что у меня всё это было", - цитирует Акинфеева "Чемпионат".
Игорь Акинфеев: мне не хватает ребят из ЦСКА, которые уже закончили
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