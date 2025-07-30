- Маркиньос уже полностью адаптировался в России, стал одним из лидеров "Спартака" и заслужил новый контракт. Он играет на уровне Барко, это сейчас лучшие футболисты в составе команды. Конечно, это хорошая новость для болельщиков "Спартака", - сказал Гладилин "РБ Спорт".
Бразильский полузащитник продлил контракт с московским "Спартаком" до лета 2029 года. Перед стартом нынешнего розыгрыша РПЛ он взял себе 10-й игровой номер. В сезоне-2024/2025 Маркиньос провел 36 игр за красно-белых во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 12 голевых передач.
В нынешнем сезоне бразилец принял участие в двух играх в РПЛ, забив 1 гол.
Гладилин: Маркиньос стал одним из лидеров "Спартака" и заслужил новый контракт
Экс-футболист "Спартака" Валерий Гладилин прокомментировал новость о продлении контракта Маркиньоса с красно-белыми.
Фото: ФК "Спартак"