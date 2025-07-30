- Минимальная цель "Сочи" на сезон — остаться в РПЛ. Но для начала нам надо стабилизировать свою игру и одержать первую победу. При этом, мы должны стремиться быть как можно выше в турнирной таблице, - сказал Крамарич "РБ Спорт".
В нынешнем сезоне 27-летний Мартин Крамарич принял участие в трех матчах и отметился одной голевой передачей.
На данный момент "Сочи" занимает последнее место в таблице РПЛ, не набрав ни одного очка в двух матчах. Вчера, 29 июля, южане проиграли московскому "Динамо" в 1 туре группового этапа Кубка России со счетом 2:3.
Крамарич назвал минимальную цель "Сочи" на сезон
Полузащитник "Сочи" Мартин Крамарич рассказал о задачах клуба в сезоне-2025/2026.
Фото: ФК "Сочи"