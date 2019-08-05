Бывший защитник "Спартака" Сергей Паршивлюк, ныне выступающий за "Динамо", поделился впечатление от игры новичка красно-белых Андре Шюррле.
"Не чувствовалось, что вышла какая-то звезда. Вышел игрок с определенным уровнем. Видно было, что человек не с луны приехал, а вышел игрок, который реально умеет играть в футбол. Ни больше, ни меньше. Ничего сверхъестественного быть не могло, потому что он только подписал контракт. Но видно, что у него есть класс. Думаю, он поможет "Спартаку", - цитирует Паршивлюка Sport24.
Сергей Паршивлюк: Шюррле? Не чувствовалось, что вышла какая-то звезда, но он поможет "Спартаку"
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