» » Александр Егоров: не думайте, что судьи не знают правил

Александр Егоров: не думайте, что судьи не знают правил

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров разобрал арбитраж в матче 4-го тура РПЛ "Сочи" - "Уфа" (0:0), а также вступился за рефери, заверив, что арбитры прекрасно разбираются в новых футбольных правилах.

Так, много вопросов вызвал гол Алексея Миранчука со штрафного в ворота "Рубина" в первом туре РПЛ, когда три игрока "Локо" встали в стенку, хотя по новым правилам они должны находиться от нее минимум в метре. Тем не менее арбитр встречи Михаил Вилков гол засчитал.

"По матчу "Сочи" - "Уфа". На 18-й минуте ошибку допустил ассистент игры, ошибочно зафиксировавший офсайд у игрока "Сочи". В этот момент там был фол, нужно было ставить пенальти. Главный арбитр встречи хотел это сделать, но получил подсказку от бокового. Поэтому боковому снижена оценка за матч.

Также спорный момент был на 13-й минуте. Я попросил "Сочи" обратиться в экспертную комиссию. Я считаю, что нарушения в штрафной не было, и судья поступил верно, что продолжил игру. Но мы еще раз разберем этот эпизод на комиссии.

Судьи не соблюдают новые правила? Где, скажите? Когда забивал Миранчук в первых турах? Я уже это объяснял. Не надо нагнетать. Я никому не объясню, что этот гол был забит неправильно. Прежде чем судью допустить до матча, они проходят теоретический тест. Не думайте, что они не знают правила. Они адаптировались к новым изменениям", - цитирует Егорова Sport24.ru.

Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»
   Опубликовал:
Теги: Егоров
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Игрок "Витесса" Базур: Слуцкий и Адвокат похожи. Оба строгие, но справедливые
Карлос Вальдеррама: Хамес не будет играть в "Реале", потому что он не нужен Зидану
FARE - "Зениту": баннер, критикующий подписание Малкома, - это расизм. Нет смысла отрицать это 3
"Арсенал" арендует у "Барселоны" Коутинью 1
Сразу двое из «Спартака». Сборная лучших игроков 4-го тура 2
Олег Иванов: Деспотович забил фантастический гол, в первый раз такой вижу 4
Александр Егоров: нарушения со стороны Ивановича перед голом Дзюбы не было, мяч засчитан верно 18
Гергий Джикия - лучший игрок "Спартака" в июле 3
Александр Егоров: с моей должности на пенсию еще никто не уходил, но знаю, что в работе судей не все хорошо 1
Член попечительского совета "Оренбурга": плохой старт? Ожидаемо. Кредит доверия к Федотову стопроцентный
Криштиану Роналду дал добро на переход Икарди в "Ювентус" 1
Александр Егоров: не думайте, что судьи не знают правил 2
Гурам Аджоев: Мирзов просился в "Арсенал", но в последний момент передумал
Руни прибыл в Лондон для переговоров с "Дерби Каунти"
Клаттенбург - об арбитре АПЛ Моссе: он выглядит так, будто находится на 8-м месяце беременности
Ари: счастлив снова выступать в Лиге Чемпионов 12
"Локомотив" согласовал трансфер Комличенко 12
Сергей Матвеев: опыт сложной игры с "Зенитом" поможет "Краснодару" в матче с "Порту" 2
Душан Тадич стал новым капитаном "Аякса"
Александр Головин рассказал о возможном переходе одноклубника по "Монако" в клуб РПЛ 1
"Динамо" подпишет Нойштедтера и купит у "Боруссии" Филиппа 8
Александр Головин: сейчас отказал бы даже "Реалу" и "Барселоне" 9
"Факел" хочет перенести матч с "Салютом" с 21 августа на 3 сентября
Эванс Кангва пропустит два месяца из-за травмы
Гурам Аджоев: Чаушич достался "Арсеналу" совершенно бесплатно из-за финансовых трудностей "Црвены Звезды"
Бывший футболист "Ромы" и сборной Бразилии Мансини возглавил "Фоджу"
Гурам Аджоев объяснил причины неудачи команды в отборочном раунде Лиги Европы 1
Гус Тил: я хотел играть в топ-клубе, а "Спартак" таковым и является 156
"Эвертон" заинтересован в приобретении Ракитича
"Манчестер Юнайтед" мог купить Магуайра в 2013 году за 4 млн фунтов 1
Все новости