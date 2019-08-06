Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров разобрал арбитраж в матче 4-го тура РПЛ "Сочи" - "Уфа" (0:0), а также вступился за рефери, заверив, что арбитры прекрасно разбираются в новых футбольных правилах.
Так, много вопросов вызвал гол Алексея Миранчука со штрафного в ворота "Рубина" в первом туре РПЛ, когда три игрока "Локо" встали в стенку, хотя по новым правилам они должны находиться от нее минимум в метре. Тем не менее арбитр встречи Михаил Вилков гол засчитал.
"По матчу "Сочи" - "Уфа". На 18-й минуте ошибку допустил ассистент игры, ошибочно зафиксировавший офсайд у игрока "Сочи". В этот момент там был фол, нужно было ставить пенальти. Главный арбитр встречи хотел это сделать, но получил подсказку от бокового. Поэтому боковому снижена оценка за матч.
Также спорный момент был на 13-й минуте. Я попросил "Сочи" обратиться в экспертную комиссию. Я считаю, что нарушения в штрафной не было, и судья поступил верно, что продолжил игру. Но мы еще раз разберем этот эпизод на комиссии.
Судьи не соблюдают новые правила? Где, скажите? Когда забивал Миранчук в первых турах? Я уже это объяснял. Не надо нагнетать. Я никому не объясню, что этот гол был забит неправильно. Прежде чем судью допустить до матча, они проходят теоретический тест. Не думайте, что они не знают правила. Они адаптировались к новым изменениям", - цитирует Егорова Sport24.ru.
Александр Егоров: не думайте, что судьи не знают правил
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