Гус Тил: я нацелен выучить русский язык

Голландский футболист Гус Тил надеется, что дебютирует за московский "Спартак" в воскресенье в матче чемпионата России с грозненским "Ахматом". Об этом он заявил в эфире телеканала "Матч Премьер".В четверг футболист не смог сыграть за новую команду в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против швейцарского "Туна", поскольку в этом сезоне уже был заигран в еврокубке за голландский АЗ."Я футболист, поэтому всегда хочу выходить на поле, - сказал Тил после победы "Спартака" над "Туном" (3:2). - Конечно, я расстроен, что не смог сейчас сыграть, но с этим ничего не поделаешь. Однако в воскресенье я готов помочь команде, так что настраиваюсь на предстоящий матч"."Вопрос о том, сыграю ли я, лучше адресовать тренеру, но я в хорошей форме, поскольку до перехода сыграл в Голландии несколько матчей. Я прошел несколько тестов, которые показали, что все в порядке", - добавил он.Также Тил отметил, что адаптация к новой команде у него проходит быстро. "Я нацелен выучить русский язык, что ускорит процесс", - рассказал футболист.