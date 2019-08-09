Дмитрий Рубашко: Не могу пока сказать, может ли Мевля перейти в "Сочи"

Генеральный директор "Сочи"дал комментарий по поводу информации о том, что защитник "Зенита" Миха Мевля может перейти в сочинский клуб.– Не могу пока сказать, может ли Мевля перейти. С чего вы взяли, что он должен перейти в "Сочи"?– Не знаю. У меня такой информации нет. Откуда она у вас, я даже не знаю.– Мы им интересовались, рассматривали его кандидатуру, общались. Что сейчас пишут, не знаю откуда берут.– Мы его рассматривали. А сейчас последней кандидатурой был Антон Заболотный.