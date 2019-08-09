Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко дал комментарий по поводу информации о том, что защитник "Зенита" Миха Мевля может перейти в сочинский клуб.
– Может ли в "Сочи" перейти Мевля?
– Не могу пока сказать, может ли Мевля перейти. С чего вы взяли, что он должен перейти в "Сочи"?
– Появилась информация, что на следующей неделе можете объявить о его переходе.
– Не знаю. У меня такой информации нет. Откуда она у вас, я даже не знаю.
– Вы сейчас им интересуетесь?
– Мы им интересовались, рассматривали его кандидатуру, общались. Что сейчас пишут, не знаю откуда берут.
– То есть его кандидатуру не рассматриваете?
– Мы его рассматривали. А сейчас последней кандидатурой был Антон Заболотный.
Спорт-Экспресс
Дмитрий Рубашко: Не могу пока сказать, может ли Мевля перейти в "Сочи"
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