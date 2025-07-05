- Единственный игрок "Спартака", которого нельзя отпускать, — это Барко. Любого игрока «Спартака» можно заменить, но только не Барко. От него зависит вся игра в созидании, он много делает. Он очень нужен "Спартаку". Только не Барко.
Напомним, ранее сообщалось, что в услугах полузащитника московского "Спартака" Эсекьеля Барко заинтересован бразильский "Фламенго".
Аргентинский хавбек перебрался в "Спартак" из летом 2024 года из "Ривер Плейт". Нынешний контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до конца июня 2027 года. В прошедшем сезоне 26-летний хавбек оформил 14+9 по системе гол плюс пас в 36 матчах за команду во всех турнирах.
Источник: "Чемпионат"
Мор: любого игрока "Спартака" можно заменить, но только не Барко
Бывший футболист "Спартака" Эдуард Мор поделился мнением о возможном уходе этим летом хавбека Эсекьеля Барко.
Фото: ФК "Спартак"