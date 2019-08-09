Рашид Рахимов: Шюррле может играть еще лучше, когда наберет форму

Главный тренер "Ахмата"поделился мнением о полузащитнике "Спартака" Андре Шюррле и форварде Эсекиэле Понсе.– Они приобрели качественных футболистов. Если мы говорим о Шюррле, у него великолепная школа, у него большой опыт игры на самом высоком уровне. За такие клубы как "Боруссия" и "Челси" случайные люди не играют. Это колоссальный опыт, такого уровня футболистов в нашем чемпионате мало. Таких новичков, которых приобрели спартаковцы, гораздо легче вписывать в состав, потому что определенный уровень мастерства они уже имеют.– Он мне и до перехода в "Спартак" нравился. Понятно, что он может играть еще лучше, когда наберет форму.– Минус для "Спартака", конечно. Все-таки это игрок, который мог бы навязать определенную борьбу и выполнить хороший объем работы. Но Понсе – тот нападающий, под которого можно подстроиться. Если мы говорим о том, что есть Шюррле, который может делать много нестандартных действий, то в этом плане Понсе более предсказуемый. По нему у нас были определенные моменты, которые для себя мы уже подметили. Теперь нужно готовиться к тем игрокам, которые могут выйти на его позиции.